Азербайджанские чиновники проехали в Ханкенди

Сегодня сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" в оперативном порядке прибыли в Карабахский экономический район страны, где провели переговоры с российским миротворческим контингентом, после чего проехали в Ханкенди.

Как передает Day.Az, сообщается, что в находящемся в городе штабе миротворцев будет обсуждаться вопрос организации и проведения экологического мониторинга в Карабахском регионе Азербайджана, где временно дислоцирован РМК.