Основные корни РПК в Иране

Основные корни Рабочей партии Курдистана (РПК) в Иране.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал сегодня глава GünAz Tv Ахмед Обалы на мероприятии под названием "Иран под новым углом зрения", проведенном Центром социальных исследований.

Он отметил, что организация PEJAK, считающаяся крылом РПК, была создана Ираном, а сейчас она представляет угрозу для этой страны.