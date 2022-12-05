Иран ведет активную провокационную деятельность против Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Жан-Мишель Брюн, главный исполнительный директор газеты "Lagazetteaz.fr", учрежденной АМИ Trend во Франции, опубликовал во французской газете статью, в которой говорится о том, что "российские миротворцы 1 декабря впустили иранскую разведывательную группу на территорию в Карабахском экономическом районе Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент".

В статье отмечается, что Азербайджан раскрыл название команды из 12 человек, принадлежащей силам Корпуса стражей исламской революции.

Также было раскрыто, что команда была направлена Ираном в рамках новой стратегии, стратегии "тайного террора", которую иранский режим решил применить против Азербайджана.

Автор отмечает, что данная группа была направлена для информирования и инструктажа сепаратистов в Карабахе. Французский журналист отмечает, что это произошло после заявлений в Азербайджане о том, что Иран активизировал свою деятельность в регионе, и в частности направленную против Азербайджана.

"Иранские спецслужбы активно осуществляют разведывательную и диверсионную деятельность против Азербайджана", - подчеркивается в статье.

Также отмечается, что в секретном документе, распространенном хакерской группой Black Reward после взлома информационного агентства Fars, Азербайджан и Турция описываются как "враждебные Ирану силы", а Армения - как "стратегический союзник, но слабая и испытывающая ажиотаж страна".

Брюн отметил, что основной момент для тех, кто наблюдает за событиями в регионе, заключается в том, что Иран своей политикой наживает себе все больше недругов.

"Азербайджан обвиняет Иран в продолжающемся лицемерии в вопросе Карабаха, "поддержки" территориальной целостности страны. Это лицемерие имеет место еще с 1990-х годов, то есть со времен Первой Карабахской войны, когда Иран направил в Армению оружие, инструкторов и офицеров секретной службы для материально-технического снабжения и военной подготовки", - пишет автор.

По словам французского журналиста, в Азербайджане с гневом и возмущением воспринимается постоянное озвучивание угроз со стороны иранских СМИ и даже политиков.

Плохое обращение с азербайджанцами, живущими в Иране, отсутствие у них возможности получать образование на родном языке, тогда как для армян и представителей других народов в Иране эти условия обеспечиваются, еще больше усиливают эти гнев и возмущение, пишет он.

В ситуации в регионе, по мнению автора, также особый интерес вызывает вопрос координации интересов Франции, Ирана и России, а с другой стороны, формирование украинско-турецко-израильского союза.