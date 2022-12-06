Награждены отличившиеся в ходе совместных учений "Братский кулак" военнослужащие

В ходе совместных учений "Братский кулак", проходящих с участием военнослужащих Азербайджана и Турции, награждены военнослужащие, успешно выполнившие задания.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится на официальной странице министерства национальной обороны Турции в Twitter.

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