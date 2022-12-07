В Милли Меджлис поступили два новых законопроекта

К рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана рекомендованы еще два законопроекта.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса(парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией и Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, состоявшемся 7 декабря, были обсуждены законопроекты "О целевых финансовых санкциях" и "О борьбе против легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансирования терроризма".

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