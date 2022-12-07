https://news.day.az/politics/1517449.html В Милли Меджлис поступили два новых законопроекта
В Милли Меджлис поступили два новых законопроекта
К рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана рекомендованы еще два законопроекта.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса(парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией и Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, состоявшемся 7 декабря, были обсуждены законопроекты "О целевых финансовых санкциях" и "О борьбе против легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансирования терроризма".
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре