https://news.day.az/politics/1526208.html Армяне разоблачили свой собственный фейк про лесной пожар
Армяне разоблачили свой собственный фейк про лесной пожар
Армянская сторона разоблачила свой собственный фейк касательно лесного пожара в селе на границе с Азербайджаном.
Как передает Day.Az, с появлением информации МЧС о пожаре традиционно армянская сторона свалила все на Азербайджан, заявив, что якобы это произошло в результате "преднамеренных действий азербайджанских военных".
Но вскоре минобороны Армении поспешило опровергнуть ложную информацию.
"Распространенная в СМИ информация о том, что возгорание на горе в районе приграничного села было совершено Вооруженными силами Азербайджана, не соответствует действительности",- сказали в ведомстве, тем самым разоблачив сфабрикованную дезинформацию.
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