Армяне разоблачили свой собственный фейк про лесной пожар

Армянская сторона разоблачила свой собственный фейк касательно лесного пожара в селе на границе с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, с появлением информации МЧС о пожаре традиционно армянская сторона свалила все на Азербайджан, заявив, что якобы это произошло в результате "преднамеренных действий азербайджанских военных".

Но вскоре минобороны Армении поспешило опровергнуть ложную информацию.

"Распространенная в СМИ информация о том, что возгорание на горе в районе приграничного села было совершено Вооруженными силами Азербайджана, не соответствует действительности",- сказали в ведомстве, тем самым разоблачив сфабрикованную дезинформацию.