Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Папе Франциску

Посол Азербайджана при Святом Престоле Ильгар Мухтаров вручил верительные грамоты главе Римско-католической церкви Папе Франциску.

Как передает в субботу Day.Az, посол передал приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Папе Франциску и пригласил Папу посетить Азербайджан. Посол сказал, что отношения между Азербайджаном и Святым Престолом, основанные на взаимном уважении, за тридцатилетний период прошли большой путь развития. Ильгар Мухтаров напомнил о совершенных за этот период официальных визитах Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Святой Престол, а также о визите Папы Франциска в Азербайджан.

Было отмечено, что открытие посольства Азербайджана в Святом Престоле является показателем того значения, которое придается двусторонним отношениям.

В ходе беседы Папа Франциск выразил признательность за приветствия и попросил передать приветствия Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Папа с удовлетворением вспомнил свой визит в Азербайджан в 2016 году по приглашению Президента Ильхама Алиева и встречу с представителями религиозных общин в рамках визита. Он отметил, что его тепло встретили в Азербайджане, и визит в Азербайджан оставил у него приятные впечатления.

Глава Римско-католической церкви поинтересовался ситуацией в регионе. Он подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение традициям мультикультурализма и толерантности, а также важность деятельности страны в направлении содействия межрелигиозному и межкультурному диалогу.

Отметив эффективное сотрудничество между Святым Престолом и Фондом Гейдара Алиева, Папа Франциск сказал, что реставрация Фондом ряда исторических памятников, имеющих общечеловеческое значение, в Ватикане является большой работой в области охраны культурного наследия. Было отмечено, что эти проекты служат защите мирового культурного, исторического и религиозного наследия, развитию межкультурных и межрелигиозных отношений.

Посол, в свою очередь, сказал, что проекты, реализуемые в Ватикане по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, еще раз подтверждают традиционную роль Азербайджана как страны, приверженной мультикультурным ценностям, и продвигающей эти ценности.

Папа Франциск попросил посла передать искренние приветствия и наилучшие пожелания азербайджанскому народу.

На встрече Ильгара Мухтарова с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином было выражено удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Ватиканом. Подчеркнута важность этих отношений с точки зрения межцивилизационного и межрелигиозного диалога, а также продвижения толерантности в мире. Посол напомнил, что кардинал Пьетро Пароли получил приглашение посетить Азербайджан.

Государственный секретарь Святого Престола попросил посла передать приветствия Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и сообщил, что в этом году он посетит Азербайджан.