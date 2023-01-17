Визит Президента Ильхама Алиева в ОАЭ важен для привлечения новых инвестиций в Азербайджан

Визит Президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) имеет особое значение на фоне последних событий в регионе. Азербайджан в последнее время предпринимает серьезные шаги в направлении дальнейшего развития отношений с арабскими странами, и в данный момент в этом есть серьезная необходимость.

Об этом Day.Az сказал представитель Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-ОАЭ Джейхун Мамедов.

По его словам, сегодня сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ находится на самом высоком уровне во всех сферах.

"Между государственными структурами подписано около 30 документов. Обе страны всегда демонстрировали высокую поддержку друг друга на международных площадках. ОАЭ всегда поддерживали справедливую позицию Азербайджана", - отметил он.

Как отметил наш собеседник, нынешний визит имеет особое значение с точки зрения проведения широких политических консультаций и привлечения новых инвестиций.

"На мой взгляд, визит главы государства в ОАЭ будет продуктивным и принесет серьезные результаты. Следует также отметить, что сегодня на повестке дня стоят события, происходящие в Иране. В результате своей недружественной политики Иран испытывает определенные проблемы с как с Азербайджаном, так и с ОАЭ, и политика Ирана в этом отношении серьезно беспокоит наши страны.

В последнее время на фоне нормализации израильско-турецких отношений в регионе появились новые возможности для сотрудничества. ОАЭ предприняли ряд важных шагов по нормализации отношений с Израилем. Все эти новые тенденции создают новые возможности для обеспечения безопасности в регионе. У государств, думающих о будущем региона, есть путь, который заключается в тесном сотрудничестве. Президент Ильхам Алиев успешно реализует эту политику", - заключил Джейхун Мамедов.