Отчет ANAMA по итогам работы за неделю

Национальное агентство Азербайджана по разминированию территорий обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство.

"В ходе операций по разминированию 16-21 января в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Ходжавенде, Лачине, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 15 противопехотных и 20 противотанковых мин, а также 93 неразорвавшихся боеприпаса. От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 423 гектара", - говорится в сообщении.

Отметим, что за прошлый год (январь-декабрь) в ходе операций по разминированию обнаружены и обезврежены 8 780 противопехотных, 4 133 противотанковых мины, а также 14 950 неразорвавшихся боеприпасов. Очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 41 915,77 га территорий.