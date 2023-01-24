Миссия ЕС в Армении юридически недееспособна

Источник: Агентство международной информации Trend

Миссия ЕС неправомерна и юридически недееспособна.

Об этом сказал Trend политический аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя решение Европейского союза об отправке очередной миссии на армяно-азербайджанскую границу, передает Day.Az.

По его словам, решения принимаются не просто так и продиктованы текущей геополитической ситуацией в мире.

"Южный Кавказ - регион чрезвычайно важный, во-первых, с точки зрения ресурсов - это нефть, газ, с другой стороны - это логистика, включая транспортную логистику. И интерес Франции к этому региону был всегда, но, разумеется, его надо увязывать с весьма тесными взаимоотношениями между действующими политическими элитами Франции и Армении. Что касается самой миссии, она неправомерна и юридически недееспособна по той причине, что до сих пор по вине Еревана не проведена делимитация и демаркация государственной границы между Азербайджаном и Арменией. А следовательно как таковой государственной границы Армении не существует, это страна с неопределенными границами. Поэтому в данном случае приглашая эту миссию, очевидно и расширяя ее состав, и временной формат, Армения рассчитывает иметь в своих руках такой инструмент давления на Азербайджан, манипулируя которым, а также осуществляя коллаборацию с Францией и ЕС, пытаться достигнуть выгодных для себя политических, экономических и военных позиций", - отметил политический аналитик.

По словам Коротченко, в России данная миссия воспринимается исключительно негативно.

"Ее появление в регионе не соответствует духу российско-армянских отношений. Ереван де-факто ставит Москву перед тем, что происходит, не уведомляя ее заранее, и не проводя необходимый режим политических консультаций. И это враждебные действия со стороны Армении в отношении как России, так и ОДКБ. Появление этой наблюдательной миссии будет способствовать поддержке реваншизма в Армении, что коренным образом не отвечает национальным интересам России. Задача Запада раздуть новый конфликт, чтобы заблокировать нормальное функционирование транспортного коридора Север-Юг", - заключил он.

Отметим, что вчера Европейский союз принял решение об отправке очередной миссии на армяно-азербайджанскую границу.

В решении говорится, что целью миссии является содействие стабильности в приграничных районах Армении, налаживание сотрудничества на местах и обеспечение условий, способствующих усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС.

Напомним, что 17 октября 2022 года Совет министров иностранных дел ЕС на своем заседании принял решение направить около 40 экспертов-наблюдателей ЕС на границу с Азербайджаном для мониторинга, анализа и представления докладов о ситуации в регионе Южного Кавказа. 19 декабря 2022 года мандат мониторинговой миссии ЕС в Армении был завершен.