Уже давно пора привыкнуть к тому, что, если Евросоюз что-либо делает для обеспечения мира, то следует ждать беды.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов, комментируя принятие Евросоветом решения о направлении в Армению на границу с Азербайджаном (без согласования с Баку) новой наблюдательной миссии, причем в значительно более расширенном составе и на длительный срок.

По словам Михайлова, направляя 400 человек для так называемого мониторинга ситуации в Армению, ЕС действует, прежде всего, в интересах Франции и США, стран, в которых очень сильно армянское лобби. Франция, в принципе, всегда открыто поддерживала армянские интересы на Южном Кавказе. Подобное действие, считает российский эксперт, не согласованное с Баку и уж тем более с Россией, приведет в итоге, если ничего не изменится, к новой эскалации в регионе.

"Два года пребывания миссии позволят под разными предлогами нарастить количество наблюдателей до нескольких тысяч, превратив их в полноценный противовес российским миротворцам и базе в Гюмри. Все это очень тревожно и должно вызвать незамедлительные действия как Баку, так и Москвы. Ереван затеял очень опасную игру, в которой удачными для США и ЕС пазлами складывается картинка протестов против нахождения военной базы РФ в Армении и присутствия России в регионе вообще. Стоит учесть, что все это происходит на фоне конфликта в Украине, где Москва напрямую столкнулась в прокси войне с НАТО. Ереван как союзник России по ОДКБ, на мой взгляд, играет в очень опасную игру против Москвы, преследуя, скорее всего, не собственные национальные интересы, а интересы Запада который сейчас в полной конфронтации с Россией. Как итог, я не удивлюсь возможным согласованным действиям Азербайджана и России по нивелированию заигрываний Армении с ЕС. Какие это действия, увидим уже в ближайшее время. Предполагаю, как минимум резкое закручивание гаек со стороны Кремля в виде требований об исполнении Ереваном своих обязательств, обозначенных в Трехстороннем заявлении, подписанном в ноябре 2020 года", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева