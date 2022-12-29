Невыполнение Ереваном обязательств по Трехстороннему заявлению привело к эскалации

Громкие политические заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна и невыполнение им пунктов Трехстороннего заявления привели к очередной эскалации конфликта.

Как передает Day.Az, об этом заявил российским СМИ политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

27 декабря Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Санкт-Петербурге, на которой обсуждалась, в том числе ситуация в Карабахском регионе.

Ранее армянский премьер озвучил негативные заявления в адрес российских миротворцев. Это, считает Михайлов, является политической провокацией и пощечиной России.

По словам политолога, армянская сторона подписала Трехстороннее заявление и взяла на себя обязательства выполнить целый ряд условий по налаживанию мира в регионе. Это, отметил Михайлов, давало перспективу на заключение, в конечном итоге, мирного договора между Арменией и Азербайджаном, и открывало бы новую страницу в истории региона: "Ереван тогда согласился выполнить все условия, которые предлагались Москвой и Баку, они были приемлемы для армянской стороны. Кроме того, мы ввели своих миротворцев на пять лет, опять же с целью сохранить в регионе мир, обеспечить переходный процесс и проконтролировать выполнение взятых на себя Пашиняном обязательств".

По словам политолога, одним из таких обязательств, которое должен был выполнить премьер-министр Армении, был вывод с территории Карабаха незаконных военизированных подразделений. Но, к сожалению, за два года этого так и не произошло. Наоборот, все это время наблюдались провокации со стороны Пашиняна и незаконных вооруженных формирований в отношении российских миротворцев и азербайджанских военных. Эти провокации сопровождались призывами к ОДКБ втянуться одной из сторон в конфликт между Арменией и Азербайджаном. "Премьер-министр Армении все время играл на нервах России, не думая о проблемах жителей Армении и не считая важным урегулировать ситуацию в регионе миром", - сказал Михайлов.

Громкие политические заявления Пашиняна, а также присутствие в Карабахе незаконных вооруженных формирований привели к очередной эскалации, подчеркнул российский политолог.