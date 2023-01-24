https://news.day.az/politics/1531283.html Гия Саралидзе уличил армянскую диаспору России в пропаганде фашизма - ВИДЕО
Гия Саралидзе уличил армянскую диаспору России в пропаганде фашизма - ВИДЕО
Вот уже не первый год идёт очень острая дискуссия вокруг имени Гарегина Тер-Арутюняна, известного как Нжде. Гарегин Нжде является создателем Армянского легиона вермахта. Своё сотрудничество с гитлеровцами Нжде начал в самом начале войны.
В Армении настоящий культ нацистского приспешника. Телерадиоведущий Гия Саралидзе задаётся вопросом, зачем части армянской диаспоры навязывать российскому обществу своё отношение к нацистскому коллаборанту.
Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа представляет видеоматериал Гии Саралидзе:
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