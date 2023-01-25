Евросоюз и Армения даже не догадываются, как помогли Азербайджану

Автор: Лейла Таривердиева

Вот мы говорим "миссия ЕС, миссия ЕС"... А ведь многие даже не знают, как решение об этой миссии помогло Азербайджану. Не верите? Тогда откройте сайт министерства обороны России и полюбуйтесь на бюллетени миротворческого контингента, временно расположенного в Карабахском регионе Азербайджана. Евросоюз, сам того не зная, организовал нам партнера в донесении нашей правды.

Акция протеста на Лачинской дороге продолжается полтора месяца, и только в первую пару дней по вине руководства РМК были какие-то проблемы с движением. А потом дорога действовала и действует по сей день для гуманитарных грузов, машин скорой помощи и Красного Креста бесппроблемно. Ежедневно в Ханкенди и обратно движутся колонны из десятков грузовиков с продовольствием, лекарствами, топливом для армянского населения. Никто не чинит им никаких препятствий. Однако говорили до сих пор об этом только мы, российская же сторона, грузовики которой курсируют туда и обратно, молчала, поддерживая всеми силами миф о "блокаде", а в своих бюллетенях сообщала, что "продолжает переговоры".

Не хочется выражаться, но это, мягко говоря, подло. Иначе не назовешь. Российской стороне лучше всех известно, что никакой блокады дороги нет, что никто в Карабахе не умирает от голода и холода, что обеспечение армянского населения зоны РМК идет как и прежде. С той лишь разницей, что оружие, мины и террористы туда больше не завозятся.

Как сказал на днях в беседе с Госсекретарем США Энтони Блинкеном Президент Ильхам Алиев, с 12 декабря 2022 года обеспечен проезд по Лачинской дороге около 980 транспортных средств, из которых более 850 принадлежали российским миротворцам, а свыше 120 - Международному Комитету Красного Креста. Кроме того, за этот период при содействии МККК из Ханкенди вывезено 90 больных и лиц, нуждающихся в медицинской помощи.

Только в первой половине дня среды по Лачинской дороге проследовали 27 автомобилей РМК. Целых 27-мь.

Спасибо европейцам и армянам - своим сговором против российских интересов в регионе они заставили таки Минобороны РФ начать писать правду. Как только стало известно об обсуждении Советом Евросоюза направления обширной и долгосрочной наблюдательной миссии в Армению, МО России вдруг вспомнило про караваны с эмблемой "МС", уже полтора месяца ежедневно таскающие тонны гуманитарных грузов в Ханкенди. Соответствующая запись в бюллетенях РМК на сайте МО появилась с 22 января. 21 января караваны из десятков грузовиков были еще невидимками, а на следующий день вдруг стали всем видны.

Можно, конечно, предположить, что грузы гуманитарного назначения возятся армянам только последние три дня, а до того, по традиции, доставлялись оружие, мины, военные и тому подобное, но дело в том, что с начала акции Лачинская дорога перестала быть "коридором" со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это значит, что подобные грузы больше на территорию Азербайджана завозиться не могут.

По всей видимости, в Москве как-то рассчитывали еще на свои позиции в Армении и продолжали играть на армянской стороне. И если бы не решение конторы Шарля Мишеля, вряд ли фраза "осуществлено сопровождение одной автомобильной колонны российского миротворческого контингента с гуманитарным грузом" из Армении в Ханкенди появилась бы на сайте Минобороны России.

Констатируем это с сожалением.