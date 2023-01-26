Украинский депутат разоблачил ложь армян о "голодающем" Карабахе

Народный депутат Украины Владимир Крейденко проверил очередной армянский пропагандистский нарратив о якобы "голоде" в Карабахе из-за протестов азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге. Ложные новости об этом начали появляться в армянских СМИ, передает Day.Az со ссылкой на УНИАН.

Вывести пропаганду на чистую воду удалось довольно просто: при обзвоне местных сервисов по доставке еды ни один из них не пожаловался на проблемы с поставкой продуктов, рассказывает Прямой канал.

В материале напоминается, что 12 декабря экоактивисты в Карабахе начали мирную акцию протеста на автодороге, которая пролегает через г. Шуша. Люди выступают против эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории, которая принадлежит Азербайджану, но находится под временным контролем российских миротворцев. Участники акции не препятствуют движению транспорта и не совершают никаких противоправных действий, однако их пытаются обвинить в создании голода и гуманитарной катастрофы.

Народный депутат Украины, сопредседатель группы по межпарламентским связям с Азербайджаном Владимир Крейденко продемонстрировал, как работают пропагандистские кейсы на территории Азербайджана. Он организовал заказ еды в ресторанах г. Ханкенди, чтобы продемонстрировать, что никакого голода там и близко нет.

"Мы можем видеть социальный эксперимент, сейчас он распространяется в ютубе, где активисты заказывают еду, и у них все получается, нет никакой гуманитарной катастрофы", - отмечает депутат.

Ложной является и информация о том, что в регионе начали вводить ограничения в работе заведений общественного питания в связи с якобы нехваткой продовольствия и экономией энергии. На видео из расследования, о котором вспоминает Владимир Крейденко, видно, что местные заведения общественного питания в городе Ханкенди предлагают широкий ассортимент блюд на любой вкус и работают без ограничений во времени и количестве посетителей, говорится в материале.