Готовится план мероприятий по реализации "Концепции возвращения в Западный Азербайджан"

Готовится план специальных мероприятий для реализации "Концепции возвращения в Западный Азербайджан".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня в ходе выступления на пресс-конференции председатель Наблюдательного совета "Общины Западного Азербайджана" Мисир Марданов.

В реализации этой концепции весь азербайджанский народ должен объединиться в единый кулак, сказал он.

Отметим, что с целью разработки "Концепции возвращения" был организован ряд мероприятий, встреч со специалистами. В ходе обсуждений были выдвинуты сотни предложений, на электронную почту Общины поступили многочисленные предложения по поводу разработки концепции. Все предложения были систематизированы, проанализированы и обобщены в рабочей группе.