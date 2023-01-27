В азербайджанской армии проводится учебный курс с участием британских специалистов - ФОТО
В соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии специалистами Международной школы безопасности и изучения взрывчатых веществ проводится учебный курс "Информирование о взрывной опасности".
Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
Основной целью проведения учебного курса является ознакомление с остатками взрывоопасных боеприпасов, правил обращения с ними, разметки заминированного участка и эвакуации раненых с этих территорий, а также освоение методов проведения этого курса для его последующего обучения местными специалистами.
Курс с участием наших военнослужащих продлится до 4 февраля 2023 года.
Отметим, что теоретическая и практическая части учебного курса проводятся в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии и учебном центре "Гарахейбат".
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