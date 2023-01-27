https://news.day.az/politics/1532070.html Убит начальник службы безопасности в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране - ОФИЦИАЛЬНО
Убит начальник службы безопасности в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране - ОФИЦИАЛЬНО
27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказали в МИД Азербайджана.
"Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении ведомства.
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