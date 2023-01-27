Мы призываем Иран к выполнению Венской конвенции

– Лейла Абдуллаева о нападении на посольство Азербайджана

Посольство Азербайджана в Иране подверглось жестокому нападению, в результате которого был убит охранник.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написала посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

"Мы решительно осуждаем любые нападения на дипломатические представительства и призываем к выполнению Венской конвенции страной пребывания", - написала она.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.