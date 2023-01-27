Наглая ложь Тегерана

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Иранские власти пытаются уклониться от углубленного расследования террористической атаки на посольство Азербайджана в Тегеране. Это видно уже по первым заявлениям иранских чиновников.

Официальный Тегеран утверждает, что инцидент произошел на бытовой почве, якобы у нападавшего Ясина Гусейнзаде были личные мотивы и он пришел в посольство с ребенком.

Интересно, почему гражданин Ирана из-за своих бытовых проблем атакует посольство Азербайджана, а не государственные органы своей страны? Могут ли быть Азербайджан или азербайджанские дипломаты причиной бытовых проблем гражданина Ирана?

Разумеется, нет.

Подобные нелепые заявления иранской стороны свидетельствуют о том, что официальный Тегеран не заинтересован в углубленном расследовании теракта.

Отметим, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических связях 1961 года безопасность дипломатических представительств должна обеспечиваться принимающей страной.

Видимо, иранские власти неправильно организовали охрану посольства Азербайджана или не были заинтересованы в должной организации охраны в момент нападения, в предотвращении террористической атаки.

Судя по кадрам, полиция Тегерана бездействовала даже во время теракта, на протяжении всего времени схватки и беспорядочной стрельбы иранский полицейский так и не показался, хотя находился в нескольких метрах от входа в здание.

Трагедию предотвратили сотрудники службы безопасности посольства Азербайджана. В противном случае, все сотрудники посольства были бы убиты. Из видеозаписи видно, что террорист подготовился для совершения этого ужасного теракта.

Естественно, прибытие террориста к месту события в начале рабочего дня, когда сотрудники прибывают на работу, вооруженным, и с явным намерением причинить как можно больше человеческих жертв - порождают много вопросов и большинство этих вопросов по части иранских спецслужб.

С другой стороны, есть серьезные подозрения в связях террориста со спецслужбами Ирана. Вполне вероятно, что именно по этой причине Тегеран пытается выставить событие как "бытовуху".

Исторические факты свидетельствуют о том, что это не первое нападение на посольства зарубежных стран в Иране. Еще до этого были факты нападения на посольства, консульства, международные представительства, на иностранных граждан.

Очевидно, что посольство ни одного государства в Иране не может находится в безопасности. Потому что власти Ирана не скрывают свои методы и открыто поддерживают международный терроризм. Это создает благоприятные условия для осуществления Тегераном в любое время атаки против любой страны, с которой сталкиваются его интересы.

Азербайджанская сторона надеется, что иранские власти проведут оперативное расследование этого террористического акта. Но судя по поведению официального Тегерана, уже очевидно, что они не будут заходить слишком далеко.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.