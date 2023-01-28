КСИР обвиняют в нападении на посольство Азербайджана

В Иране обвиняют Корпус стражей исламской революции (КСИР) в произошедшем вчера вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого один человек погиб, двое ранены.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Института военных исследований США (ISW).

Отмечается, что протестующие против режима силы призывают международное сообщество признать КСИР террористической организацией. "Агентство Nour News при Высшем совете национальной безопасности Ирана заявило о том, что атака не должна нанести ущерб отношениям между Баку и Тегераном", - говорится в сообщении института.

По мнению западных аналитиков, вчерашнее назначение нового начальника провинциальной полиции Тегерана неслучайно: "Командующий правоохранительными органами Ирана бригадный генерал Ахмад Реза Радан освободил от должности главу провинциального управления Тегерана Хусейна Рахими через несколько часов после нападения на азербайджанское посольство и назначил нового командира. На указанную должность был назначен бригадный генерал Аббас Али Мохаммади, занимавший пост командующего провинцией Альборз. Неизвестно, было ли это связано с нападением на посольство. Потому что Ахмад Реза Радан старается назначать на главные должности надежных офицеров", - говорится в заявлении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.