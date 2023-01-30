Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Омана в международных парламентских организациях

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках визита в Алжир для участия в 17-й конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества встретилась с председателем Собрания Совета Омана шейхом Халидом бин Хилалом Аль Мавали.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связям с общественностью Милли Меджлиса, на встрече состоялся обмен мнениями по текущему состоянию отношений между странами и парламентами стран, была подчеркнута положительная роль дальнейшего углубления двусторонних отношений законодательных органов, в том числе, сотрудничество в международных парламентских организациях, важность взаимной поддержки.