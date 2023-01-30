В Швейцарии восхищены волшебной культурой, кухней и музыкой Азербайджана

Удивительное разнообразие волшебной культуры, искусства и музыки Азербайджана привлекло тысячи посетителей Кубка мира по снежному поло, сказал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, во время посещения павильона Азербайджана, открытого Фондом Гейдара Алиева в рамках 38-го Кубка мира по снежному поло, проходящего в городе Санкт-Мориц, сообщает Day.Az со ссылкой на его публикацию в Twitter.

"Посетил азербайджанский павильон в Санкт-Морице, организованный Фондом Гейдара Алиева. Удивительное разнообразие волшебной культуры, кухни и музыки Азербайджана привлекло тысячи посетителей Кубка мира по снежному поло. Улыбки и хорошее настроение гостей укрепили нашу уверенность в том, что мы находимся на правильном пути. Горжусь!" - написал посол.

Напомним, что на Кубке мира, стартовавшем 27 января, Азербайджан представляет команда "Land of Fire" Федерации конного спорта Азербайджана. В первом туре соревнований наша команда вышла в полуфинал и посвятила свою победу памяти старшего лейтенанта Орхана Аскерова, погибшего при предотвращении террористической атаки на посольство Азербайджана в Иране.

В рамках конкурса, который продолжался до 29 января, многочисленным зрителям, посетившим азербайджанский павильон, была предоставлена информация об истории, культуре Азербайджана, богатых туристических возможностях.