Около 40 миллионов азербайджанцев являются пленниками персидского режима

Мы все осуждаем инцидент произошедший в посольстве Азербайджана в Тегеране. Как видите, представители всех религий Азербайджана пришли и выразили свои соболезнования.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель Управления Мусульман (УМК) Кавказа Аллахшукур Пашазаде на траурной церемонии Орхана Аскерова, погибшего при террористическом нападении на посольство Азербайджана в Иране.

Он отметил, что в Азербайджан всегда был и остается толерантным государством.

"Но мне очень жаль, что результатом враждебных действий соседнего государства против Азербайджана является то, что сегодня к святым местам привозят "Акопянов", говоря, что "территориальная целостность Армении - наша красная черта", приводят танки и выстраивают их у наших границ.

Я бы не сказал, что это делает иранский народ, потому что там живут около 40 миллионов наших азербайджанцев, они наши братья, они все понимают, но сегодня они находятся в плену у иранского режима, персидского режима. Я верю, что в будущем правда найдет свое место.

Так же, как господин Президент Ильхам Алиев заявил, что произошедшее в посольстве является террористическим актом, мы также утверждаем, что это террористический акт. Неободимо внести ясность в этот инцидент, мир должен знать правду", - сказал он.