Состоялось заседание Совета старейшин Общины Западного Азербайджана

4 февраля 2023 года Совет старейшин Общины Западного Азербайджана провел заседание. На заседании состоялся обмен мнениями по реализации Концепции возвращения.

Как сообщили в субботу Day.Az в пресс-службе Общины Западного Азербайджана, председатель Совета старейшин, академик Ахлиман Амирасланов, открывая заседание вступительным словом, отметил, что в соответствии с рекомендацией главы азербайджанского государства была разработана концепция мирного возвращения, и подчеркнул значимость активного участия Совета старейшин в подготовке и исполнении этого важного документа.

Председатель правления Азиз Алекберли подробно проинформировал участников заседания о содержании Концепции возвращения, утвержденной Наблюдательным советом Общины 26 января 2023 года, и о проводимых и планируемых в настоящее время мероприятиях по ее реализации.

Выступившие академик А. Магеррамов, профессора В.Шадлинский, А. Алекберов, Ф. Агамалы, И. Алиев, А. Гулиев, A. Байрамов и другие поблагодарили главу государства за поддержку возвращения в Западный Азербайджан. Участники встречи высоко оценили Концепцию возвращения, основанную на международном праве и носящую мирный характер, подчеркнув, что не пожалеют усилий для ее реализации, высказали свои предложения по этому процессу.