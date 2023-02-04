Мы осуждаем нападение на посольство Азербайджана в Иране. Иран не смог обеспечить безопасность посольства на должном уровне.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал сегодня журналистам член Великого национального собрания Турции Юнус Кылыч.

Он отметил, что дружба Азербайджана и Турции крепнет день ото дня.

"Турция всегда рядом с Азербайджаном, и мы не допустим реализации коварных планов", - сказал Кылыч.

Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства.