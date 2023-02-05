Визит президента Египта в Азербайджан придаст новый импульс в отношениях двух стран

Интервью Day.Az с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Арабской Республике Египет Эльханом Полуховым.

Как Вы оцениваете итоги визита в Азербайджан президента Египта Абдулфаттаха ас-Сиси ?

Необходимо отметить, что это был первый визит главы Египта в независимый Азербайджан и в этом контексте, его можно оценить как исторический. Как вы знаете наш общенациональный лидер Гейдар Алиев посетил Египет в 1994 году а в 2007 году нынешний Президент Азербайджана Ильхам Алиев так же побывал в столице Египта, в Каире и данный ответный визит стал знаковым в двусторонних отношениях. Визит Президента Египта мог произойти и раньше, но как всем известно пандемия внесла коррективы в планы двусторонних и многосторонних визитов по всему миру. Официальный визит президента Абдулфаттаха ас-Сиси в нашу страну конечно же придаст новый толчок и импульс развитию как двусторонних, так и многосторонних отношений между нашими странами. В рамках визита были подписаны три документа, которые добавились в копилку более пятидесяти документов, которые уже действуют между сторонами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом ас-Сиси озвучил несколько инициатив нашей страны в рамках реформирования Совета Безопасности ООН и присутствия в его составе представителя Движения Неприсоединения и Организации Исламского Сотрудничества, которые были поддержаны египетской стороной. Так же были обсуждены вопросы сотрудничества в экономической и других сферах.



В 2010 году товарооборот между Азербайджаном и Египтом составлял 1,5 миллиарда долларов. Каков он на данный момент и есть ли перспективы возврата к данной, высокой отметке товарооборота между странами?

Конечно же перспективы развития экономических отношений огромны и сегодняшний товарооборот абсолютно не соответствуют уровню двусторонних политических отношений. Чтобы поднять динамику экономических отношений между нашими странами в прошлом году состоялось пятое заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству между Азербайджаном и Египтом, где обсуждались ряд вопросов повышений интенсивности взаимных контактов и был подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию Азербайджано-Египетского Бизнес-Совета. В рамках же данного визита египетской делегации прошла встреча Азербайджанских бизнес-кругов с президентом ас-Сиси и сопровождавшими его министрами, где наши бизнесмены получили возможность услышать позицию египетской стороны в сфере развития экономических отношений и задать интересующие их вопросы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении, сделанном для прессы по результатам встречи со своим египетским коллегой отметил, что для развития экономических отношений, стороны определили такие приоритетные сферы как фармацевтика, энергетика, металлургия и ряд других и по этому поводу были даны поручения соответствующим государственным органам интенсифицировать взаимные контакты.



Какие сферы экономики Египта могут быть интересны для инвестиций со стороны Азербайджана и наоборот?



Как уже было отмечено выше это энергетика, фармацевтика и ряд других. Каждая из стран имеет развитые технологии в различных сферах и визит представителей азербайджанских бизнеса в Египет поспособствует выявлению дополнительных отраслей для потенциальных взаимных инвестиций.



Визит президента Египта в Баку совпал с терактом в азербайджанском посольстве в Иране. Высказался ли официальный Каир по этому поводу и каково в целом отношение Египта к разгорающемуся конфликту между Ираном и Израилем?

Да, к сожалению, визит египетской делегации в нашу страну совпал с терактом против нашего посольства в Тегеране и египетская сторона сразу же отреагировал посредством публикации на официальном твиттер аккаунте пресс-секретаря МИД, высказав соболезнования правительству и народу Азербайджана и выразив солидарность с нашей страной в связи с данным инцидентом. Как вы знаете отношения между Ираном и Египтом ухудшились после Исламской революции в Иране и страны до сих пор не имеют полноценные дипломатические отношения на уровне послов. Вместе с тем Египет, как самая большая арабская страна исторически играет стабилизирующую роль в регионе, стараясь вносить свой позитивный вклад в имеющиеся и потенциальные конфликтные ситуации не только в регионе Ближнего Востока, но и Африканского континента.

Побывав после Баку в Ереване, Абдулфаттах ас-Сиси заявил, что Египет готов стать посредником между Арменией и Азербайджаном для нормализации отношений между этими странами. Есть ли у Египта механизмы давления на официальный Ереван и как Вы в целом оцениваете данную инициативу?



К сожалению, весь период как до, так и после конфликта показал, что практически любые попытки посредничества как в рамках международных организаций, так и в формате усилий отдельно взятых стран, наталкиваются на деструктивную позицию властей Армении, в силу чего Азербайджан вынужден был взять в свои руки окончательное решение этого конфликта и решил его под руководством Президента Ильхама Алиева. Мы всегда приветствовали усилия различных стран и организаций, направленные на скорейшее заключение мирного договора с Арменией на основании пяти принципов выдвинутых нашей страной в соответствии с принципами и нормами международного права и неангажированный, беспристрастный подход в посреднических усилиях приветствуется. Египет умеет обширный опыт посредничества в вопросах урегулирования региональных конфликтов и изучение данного опыта может быть полезным.

Акпер Гасанов