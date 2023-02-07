https://news.day.az/politics/1535739.html Граждане Азербайджана чтят память жертв землетрясения в Турции - ФОТО - ВИДЕО
Граждане Азербайджана чтят память жертв землетрясения в Турции - ФОТО - ВИДЕО
Сегодня с утра граждане Азербайджана приходят к посольству Турции в Баку.
Как сообщает во вторник Day.Az, жители столицы несут цветы к посольству, в память о погибших в результате землетрясения в Турции.
Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.
Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 3 419, раненых - 20 534 человека, разрушено 5 775 зданий.
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