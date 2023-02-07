Граждане Азербайджана чтят память жертв землетрясения в Турции

Сегодня с утра граждане Азербайджана приходят к посольству Турции в Баку.

Как сообщает во вторник Day.Az, жители столицы несут цветы к посольству, в память о погибших в результате землетрясения в Турции.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 3 419, раненых - 20 534 человека, разрушено 5 775 зданий.