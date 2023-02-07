Начинается эвакуация из зоны землетрясения граждан Азербайджана

Посольство Азербайджана в Турции обратилось к азербайджанцам, находящимся в зоне землетрясения.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится на странице посольства в социальных сетях.

Было отмечено, что для эвакуации граждан Азербайджана из зоны землетрясения были выделены автобусы, которые прибудут в указанные пункты назначения в 15:00 7 февраля.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.