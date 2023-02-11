Визит Джейхуна Байрамова в Кахраманмараш

11 февраля 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов посетил город Кахраманмараш, пострадавший в результате землетрясения в Турции, повлекшего за собой большие человеческие жертвы и разрушения.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, Джейхуна Байрамова в аэропорту встретил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Байрамов, посетивший Центр Агентства по чрезвычайным ситуациям Турецкой Республики и Региональный центр Кахраманмараш МВД, ознакомился с масштабной работой, проводимой AFAD для спасения и эвакуации граждан, оказавшихся под завалами, а также ликвидации последствий землетрясения.

Отметив, что Азербайджан всегда рядом с братской Турцией, министр Джейхун Байрамов проинформировал о мерах поддержки, осуществляемых нашей страной с первого дня стихийного бедствия по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Позже Байрамов посетил базу МЧС, действующую в целях ликвидации последствий землетрясения, произошедшего в Турции, а также спасения граждан, оказавшихся под завалами. Ознакомившись с деятельностью наших спасателей, которые непрерывно продолжают поисково-спасательные работы, и результатами проделанной до сих пор работы, он поблагодарил их за самоотверженную деятельность в спасении жизней людей, пострадавших от землетрясения.

Байрамов также посетил полевой госпиталь, направленный Азербайджаном для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим и, встретился с нашими врачами, работающими в этом госпитале, который полностью оснащен всем необходимым оборудованием и медикаментами. Министр выразил врачам признательность за приложенные усилия в этой ответственной работе.

Министр Джейхун Байрамов, выступая на пресс-конференции, ответил на вопросы об итогах визита, гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном для ликвидации последствий землетрясения, в том числе эвакуации граждан Азербайджана, пострадавших от землетрясения.