В ближайшее время планируется провести очередное заседание азербайджано-литовской межправкомиссии

В ближайшее время планируется провести очередное заседание азербайджано-литовской совместной межправительственной комиссии.

Как передает в среду Day.Az, об этом 15 февраля сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на мероприятии по случаю 105-й годовщины Дня восстановления Литовского государства.

Замминистра отметил, что у двух стран существует взаимный интерес к расширению сотрудничества в экономической, торговой и гуманитарной сферах, с этой целью регулярно проводятся заседания межправительственной совместной комиссии.

"Мы надеемся, что отношения, установившиеся между нашими странами, будут способствовать усилиям, направленным на скорейшее завершение переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном" - добавил Халафов.