Иди, Никол, микрофон тереби: привычная клоунада Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Недавно российская телеведущая Жанна Бадоева посетила Ереван и, явно иронизируя, констатировала, что "если перечислять все то, что придумали армяне, то как раз к концу программы мы можем и закончить". Она затронула очень болезненную для армян тему. Ведь, они реально убеждены в том, что практически все великие изобретения в истории человечества сделаны армянами.

Также армяне искренне верят в то, что все великие люди, жившие в разные эпохи, были открытыми или скрытыми армянами. В крайнем случае, они дружили с армянами или вступали с армянами и армянками в те или иные отношения. И переняли от них, соответственно, все самое лучшее, гениальное. Казалось бы, при такой исторической прыти и заслугах перед человечество, стоило бы ждать, что все правители современной РА будут семи пядей. Можно во лбу, можно его где-нибудь.

Но что мы видим в сухом остатке? А видим мы, что вторым и третьим президентами РА были два поистине персонажа, физиономии которых гармонично смотрелись бы на стенде перед любым районным отделением полиции с надписью "находятся в розыске". Обладатели весьма сомнительного уровня образованности и трудно находимого интеллекта, легко и просто перекваливицировавшиеся из электриков в сепаратисты Роберт Кочарян и Серж Саргсян уже поставили под сомнение версию о повальной и генетической гениальности армян.

Тот же Серж Азатович запомнился рассуждениями о растущем внутрь земли огурце. Но и он оказался симбиозом Аристотеля, Пифагора и Платона на фоне нынешнего премьер-министра РА Никола Пашиняна. Практически каждое публичное выступление которого превращается в клоунаду. Причем, вне зависимости от того, на каком языке лепечет Никол Воваевич.

Три года назад, на Мюнхенской конференции по безопасности, он почему-то решил, что способен оппонировать Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в ходе открытых дебатов. Попытка оказалась пыткой. О чем потом открыто написали многие армянские СМИ, политики и блогеры. Наиболее вежливая характеристика Пашиняна после тех дебатов, сводилась к слову "жалкий".

Ну а самым запомнившимся его "перлом" был тот, что связан с "переименованием" Кавказского Бюро Центрального Комитета Коммунистической партии в "кокейшн бюро". С тех пор прошло три года и руководители Азербайджана и Армении за это время встречались не раз. Причем, каждая такая встреча заканчивалась фиаско для Пашиняна. Но, с тех пор он не решался на открытую, публичную полемику с главой нашего государства.

И правильно делал. До нынешней субботы включительно. Кто в команде армянского премьера решил так жестоко над ним подшутить, уговорив согласиться на очередные дебаты с Президентом Азербайджана- я не знаю. Но в итоге оказалось, что за три пролетевших года Никол Воваевич нисколечко не вырос. А ведь в цирке за три года медведя на велосипеде умудряются научить ездить.

К позору всех армян перед участниками обсуждения вопросов безопасности Южного Кавказа состоялось в рамках международной конференции в Мюнхене опять появился запинающийся, лепечущий ахинею на чудовищном английском языке персонаж. Знаете, что он решил оспорить? Справедливое утверждение главы нашего государства о том, что в Азербайджане нет понятия Нагорный Карабах и нет такой административно-территориальной единицы.

Это правда. Ведь 7 июля 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О новом разделении экономических районов в Азербайджанской Республике". Согласно данному указу, одним из 14 экономических районов нашей страны является Карабахский экономический район, включающий в себя и Ханкенди, где пока еще незаконно пребывает московский засланец Рубен Варданян.

Все это - открытые сведения. Но, как видим, Пашинян не в курсе того, что произошло в нашей стране более полутора лет назад. А может и в курсе, но просто в очередной раз заврался. Причем, снова примитивно и жалко. И примеров такого рода жалкой и примитивной лжи с его стороны можно привести очень много. Впрочем, уже указанного достаточно, чтобы констатировать одну простую, очевидную вещь.

За все годы своей, пусть очень формальной, независимости Армения не смогла принести пользу не только миру, но и региону, инициировав и претворив в жизнь какой-либо важный проект. При этом, она запомнилась тем, что у руля этой страны стояли и стоят откровенные проходимцы, А еще, она не смогла вывести с лицами, "не обезображенными интеллектом".

Говоря более конкретно и применительно к сегодняшним реалиям, впору задаться вопросами. Например, если Никол Пашинян является тем, кто олицетворяет собой все лучшее, что есть на армянской политической сцене, то насколько убого все худшее?! И еще. Как долго можно смеяться над утверждениями о "невиданном вкладе армян" в мировую науку, культуру, политику, глядя на Никола Пашиняна, теребящего в руках микрофон во время, когда взрослые политики обсуждают серьезные темы?! Вопросы, впрочем, риторические.