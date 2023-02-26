Перезапуск проекта "Рубен Варданян": головная боль для Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Если вы хотите увидеть, как выглядит попытка изобразить хорошую мину при плохой игре, милости прошу вас на очередной сеанс аутотренинга от российско-армянского мультимиллионера Рубена Варданяна. Да, того самого, который почти полгода, как был заслан из Москвы в Ханкенди. И которого послали в пешее эротическое путешествие, лишив должности "госминистра" в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

По сути, было выполнено жесткое требование официального Баку, который отказывался вести переговоры с Варданяном. Сам Рубен Карленович чуть-ли не мамой клялся, что не прогнется и останется "рулить" в Ханкенди. Но, недолго музыка играла. И вот, глава карабахских сепаратистов Араик Арутюнян, с болью в сердце, как говорил герой кинофильма "Гараж", лишил Варданяна кресла, в котором тот так комфортно расположился. Но он, как оказалось, решил сделать вид, что ничего не произошло.

"Мы смогли вместе определить те красные линии, которые недопустимы для арцахцев, и это очень важно. Второе: мы очень четко объяснили, что такое бороться, что бороться - это не значит бегать с автоматом и стрелять из пулеметов, а в том, чтобы каждый день изменять экономическую ситуацию, социальную, быть честным с народом и очень многие базовые вещи, которые кажутся тривиальными, мы стали о них не просто говорить, но и делать", - отметил Рубен Варданян в интервью местному телеканалу.

В качестве примеров он привел прозрачную систему финансов, прозрачную систему управления, прозрачность принятия решений, справедливость доступа к разным благам. "То есть это те основы, которые мы заложили за эти 100 дней. Какие-то заложили больше, какие-то меньше. Я уверен, что наработки наши могут быть полезны, а могут быть отвергнуты. Это уже дело руководителя страны", - отметил он.

Сказать, что это была чушь- ничего не сказать. Освобождение российского бизнесмена армянского происхождения Рубена Варданяна от должности так называемого "госминистра" откроет путь к улучшению ситуации в регионе и позволит Азербайджану полностью контролировать свои территории. Об этом в интервью азербайджанским СМИ заявил российский политолог Сергей Марков, комментируя отставку Р.Варданяна.

В качестве основной причины он указал на то, что с соответствующим требованием выступила азербайджанская сторона. И это действительно так. При этом, радость по поводу отправки Варданяна в отставку не скрывает и известный армянский блогер Роман Багдасарян. На своем YouTube-канале он сделал ряд примечательных заявлений по этому поводу.

К примеру, Багдасарян напомнил, что едва приехав в Ханкенди, Варданян уволил сразу 9 карабахских министров, при этом не приведя с собой им замену. Но самое позорное тут состояло в том, что Варданян в итоге предложил этим 9 уволенным чиновникам продолжать работать далее, но с приставкой "исполняющие обязанности". Почему? Да потому, что нет у него своей команды, как оказалось. А решать проблемы нужно было. Тем более, что российские миротворцы перекрыли Лачинский коридор, отказавшись выполнять требования азербайджанских активистов.

По словам Р.Багдасаряна, именно эти униженные карабахские чиновники были теми, кто больше всего ненавидел Варданяна и радовался его отставке. Также армянский блогер указал, что у московского засланца Рубена Карленовича не было четкого плана по решению проблем Ханкенди. Была лишь бравада и нежелание тратить собственные деньги. Как утверждает Багдасарян, мультимиллионер Варданян не вложил в Карабахский экономический район Азербайджана и 10.000 долларов.

При этом, армянский блогер открыто указал, что карабахским армянам нужно научиться договариваться с Азербайджаном. Иных вариантов, по словам Р.Багдасаряна, просто нет. И он абсолютно прав. Другое дело, что сам Варданян еще пытается "пускать мыльные пузыри". Более того, ереванское издание "Грапарак" со ссылкой на свои источники в окружении Рубена Карленовича заявляет, что после фиаско в Ханкенди он нацелился на Ереван - намерен принять участие в выборах мэра армянской столицы.

"Это будут не просто очередные выборы. На них решится вопрос о лидерстве в оппозиции в Армении. Очевидно, что парламентская оппозиция во главе с Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном растратила свой политический капитал после общенациональных выборов 2021 года и давно перестала быть фактором внутриполитической сферы. Но лакмусовой бумажкой для политических игроков станут выборы в Совет старейшин Еревана. Кто сможет консолидировать вокруг себя крупные силы, тот и станет главным конкурентом власти", - пишет "Грапарак".

Такой вот прогноз. Показывающий, впрочем, ровно то, о чем мы писали и говорили давно- проект под названием Рубен Варданян запустила Россия. Просто в Ханкенди, согласно российским планам, планировалось представить его, как "эффективного менеджера" для дальнейшего перезапуска в Ереване. В итоге, первая часть "Марлезонского балета" завершилась фиаско. После чего хаотично стал разыгрываться план "Б". И теперь уже Николу Пашиняну нужно думать о том, как нейтрализовать московского засланца. "Талантом" изображать хорошую мину при ужасной игре Варданян, как видим, наделен.