Недолго музыка играла: ня олду, Варданян?

Автор: Акпер Гасанов

Случившееся сегодня в Ханкенди поразительно напоминает сюжет сатирической кинокомедии "Страсти по Владимиру", которая, по мнению кинокритиков, является лучшим из того, что снято про Высоцкого без участия самого Высоцкого. Фильм рассказывает о концерте, который должен состояться в закрытом НИИ. И вся беда в том, что это концерт Высоцкого, и все хотят побывать на этом концерте, но сверху приходит директива "не пущать", и главному герою - директору НИИ, приходится пускаться на всевозможные уловки, чтобы исхитриться и угодить начальству, и не разругаться в дым с коллективом.

Понятное дело, что в Ханкенди страсти бушевали вовсе не по какому-нибудь Владимиру и тем по более не по Высоцкому, а по Рубену Карленовичу. Высоцкий из него, как из Никола Пашиняна космонавт. Другое дело, что главарь карабахских сепаратистов Араик Арутюнян весьма схож с главным героем указанной выше кинокартины, того самого директора закрытого НИИ, которого так блестяще сыграл Владимир Долинский.

Это ведь он, Арутюнян, в прошлом году назначил российско-армянского олигарха Варданяна "госминистром" в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Звучит это все, конечно же, нелепо, ведь, никто в Баку согласия такое назначения не давал. А Карабахский экономический район является одним из экономических районов нашей страны, что, кстати, по итогам четырехсторонней встречи в Праге, признал и действующий армянский премьер.

Соответственно, провокацией было само назначение московского засланца на должность в Ханкенди. И официальный Баку, устами Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сразу, четко и жестко обозначил свою позицию - говорить с Варданяном никто не собирается. В очередной раз эта позиция была озвучена на панельной дискуссии на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха. Сегодня я сообщил об этом своему армянскому коллеге в присутствии госсекретаря Блинкена. Но мы сможем приступить к этому только тогда, когда гражданин России, криминальный олигарх, человек, который занимался отмыванием денег в Европе, - Рубен Варданян - покинет нашу территорию", - отметил глава государства.

И вот - Араик Арутюнян "сам себя выстегал", отменив свое же "назначение" Варданяна, напоминающего спрятавшегося под кроватью любовника из анекдота, к которому с вопросом обращается обнаруживший его там ребенок: "Что, не дышишь? А как дышал, как дышал!". И уже не важно, что дальше предпримет тот, кто заслужил погоняло "Сыртыг Рубо". Он, как леди Годива, может даже нагишом по Ханкенди проехаться. Правда, не на коне, а на ишаке, чтобы картина выглядела максимально гармоничной.

На языке высокой дипломатии все это можно назвать так: провалилась попытка официального Еревана представить сепаратистский режим в Ханкенди, временно функционирующий на временно контролируемой российскими миротворцами территории Азербайджана в качестве "независимого международного игрока" или, а тем паче, "стороны" в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Все случившееся еще раз доказывает, что речь идет о существовании марионеточного формирования, созданного Арменией на территориях Азербайджана, процесс возвращения которых в состав нашей страны успешно завершен. Ханкенди - это Азербайджан. И даже Араик Арутюнян это, по сути, признал.

Он, как и герой Долинского из кинофильма "Страсти по Владимиру", на протяжении последнего времени пытался узнать у представителей руководства Армении, что означает "убрать" Варданяна - совет или распоряжение?! На знаю, кстати, как прошла церемония прощания московского засланца со своей "должностью" и услышал ли он "напутствие" от Арутюняна.

"Пока мы у власти, такие как ты всегда будут работать на нас. Мы в кабинете, вы - в туалете. Мы в мужском, вы - в женском", - говорил герой Долинского главе комсомольской организации закрытого НИИ.

Не буквально, но нечто подобное Араик мог бросить вслед отправленному в пешее эротическое путешествие "Сыртыгу Рубо". Ну а нам остается констатировать, что наряду с постоянно актуальным вопросом "ня олду , Пашинян?", модным стал и вопрос "ня олду, Варданян?". Впрочем, это было предсказуемо.