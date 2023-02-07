Хоть тушкой, хоть чучелом: позорный финал проекта "Рубен Варданян"

Автор: Акпер Гасанов

Юбку новую порвали,

И подбили правый глаз.

Не ругай меня ты мама,

Это было в первый раз...

Да, именно слова из песни, прозвучавшей в кинофильме "Путевка в жизнь", на мой взгляд звучат очень уместно сейчас, когда появилась новость о прогнозируемом, позорном бегстве из Ханкенди российского олигарха Рубена Варданяна. Новость эту первой оприлюднило издание "Грапарак". И целый ряд отечественных СМИ, со ссылкой на собственные источники, уже подтвердило, что в настоящее время "Сыртыг Рубо" находится в Москве.

Сам факт его бегства, бывший спикер Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, являющийся позорно известным "мастером" озвучивания лжи и глупостей, назвал бы очередным "тактическим отступлением", развенчивает очень многие мифы, распространение которых щедро оплачивал сам Варданян и иные соучастники этого политического проекта.

Начнем с того, что при наличии "блокады", о которой так много и упорно врали карабахские сепаратисты, армянские политики разного пошиба, ангажированные мировым армянством политики и журналисты из разных стран, включая депутатов Европарламента и даже представителей МИД ряда государств, сбежать из Ханкенди было бы невозможно. А Варданян смылся, сверкая пятками. Значит, не было и нет никакой "блокады".

Замечу также, что сам "Сыртыг Рубо", громко кричавший о "гуманитарной катастрофе" в Карабахском экономическом районе Азербайджана, вид имеет очень сытый, откормленный и отчетливо доказывающий примитивность и данного мифа, запущенного для оказания политического давления на официальный Баку. Осталось только услышать жалкие оправдания кураторов Варданяна в стиле Альхена. Мол, "это сирота", объедающий старушек во втором доме Старсобеса.

Варданян сбежал не в Армению, а в Россию. И это при том, что он едва ли не мамой клялся, что избавился от российского паспорта и от всех связей в политическом и экономическом бомонде РФ. Соврал? Естественно. Даже не икнув при этом и возможно даже ощущая себя армянским "Джеймсом Бондом", играющим роль "спецагента".

В реальности же, героического в бегстве "Сыртыга Рубо" очень мало. Ведь он слинял из Ханкенди в кузове одной из грузовых машин снабжения российского миротворческого контингента, которая вывозила сданную на утилизацию униформу. То есть, Вараданян бежал суматошно, банально спасая свою шкуру. И ради этого он готов был даже в бочку залезть.

Тем самым он бы напомнил персонажа из "Декамерона" Боккаччо, который очищал бочку, покуда в тыл его супруге, заслонившей собой выход из сосуда, пробрался покупатель бочки. Впрочем, в положении "Сыртыга Рубо" не до выбора поз и способов спасения собственной шкуры. Сваливать из Ханкенди ему пришлось бы, изображая из себя хоть тушку, хоть чучело.

А как же его прежние речи? Как же рассуждения о том, что он никуда и никогда не уедет из Ханкенди? Как же его роль "спасителя армян Ханкенди"? Все это слито. Как то, что остается после справления естественных надобностей. И затраты на митинг в Ханкенди тоже. Как и расходы на пиар Варданяна в зарубежных СМИ.

Впрочем, он наворовал в Ханкенди немало, получая прибыль за счет незаконной и варварской эксплуатации золоторудного прииска "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли". Они, кстати, уже не функционируют. Как мы ранее сообщали, карабахские сепаратисты признали, что "из-за сложной экономической ситуации 5100 человек были лишены рабочих мест и дохода".

Мол, "из-за азербайджанской блокады более 700 работодателей не могут обеспечить сотрудников работой". И вот, лишившись дохода и понимая, что это уже навсегда, Варданян банально дал стрекача из Ханкенди. Тем более, что уже и в Армении зазвучали голоса недовольных тем, что из-за выкрутасов "Сыртыга Рубо" армяне Ханкенди могут перебраться в РА, где проблем итак навалом.

Таким образом, мы видим, как лопнул очередной армянский "воздушный шар", называвшийся "проектом Рубен Варданян". Сам факт его бегства превратил этот шарик в то, на что с грустью смотрел ослик Иа. Попытается "Сыртыг Рубо" вернуться? Пусть попробует. Азербайджаном будут приняты самые решительные действия в отношении олигарха, грубо нарушающего международное право и азербайджанское законодательство. Впрочем, до этого вряд ли дойдет. Слишком уж позорным было бегство Варданяна...