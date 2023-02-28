Президент Узбекистана посетит Азербайджан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1-2 марта будет находиться в Азербайджане с рабочим визитом, сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на пресс-службу главы узбекского государства.

Как ожидается, Президент Узбекистана примет участие в саммите Контактной группы Движения неприсоединения.

Отметим, что 2 марта в Баку состоится саммит Контактной группы Движения неприсоединения.