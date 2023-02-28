https://news.day.az/politics/1542382.html Президент Узбекистана посетит Азербайджан
Президент Узбекистана посетит Азербайджан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1-2 марта будет находиться в Азербайджане с рабочим визитом, сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на пресс-службу главы узбекского государства.
Как ожидается, Президент Узбекистана примет участие в саммите Контактной группы Движения неприсоединения.
Отметим, что 2 марта в Баку состоится саммит Контактной группы Движения неприсоединения.
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