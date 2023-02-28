Председатель Президиума Боснии и Герцеговины прибыла в Азербайджан

28 февраля Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла с визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Председателя Президиума Боснии и Герцеговины встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.