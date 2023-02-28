https://news.day.az/politics/1542394.html Председатель Президиума Боснии и Герцеговины прибыла в Азербайджан
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины прибыла в Азербайджан
28 февраля Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла с визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Председателя Президиума Боснии и Герцеговины встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
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