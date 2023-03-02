Благодарю Азербайджан за прекрасную организацию саммита в рамках Движения неприсоединения

Благодарю Азербайджан за прекрасную организацию столь важного мероприятия и оказанное гостеприимство.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев во время выступления на саммите Контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с COVID-19.

"Я благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева за его лидерство, поощрение многостороннего сотрудничества. Несмотря на то, что мы новая организация, у нас есть широкие связи с Организацией Объединенных Наций. Кроме того, с самого начала пандемии у нас были связи со Всемирной организацией здравоохранения", - добавил он.

Отметим, что 2 марта в Баку состоялся Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором приняли участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии; вице-президенты Кубы, Габона, Танзании; премьер-министры Алжира и Кении; руководители международных организаций - генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, министры, заместители министров, послы и другие официальные лица.