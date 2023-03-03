https://news.day.az/politics/1543196.html В Милли Меджлисе проходят слушания по возвращению западных азербайджанцев на их историческую родину
В Милли Меджлисе проходят слушания по возвращению западных азербайджанцев на их историческую родину
Парламентский Комитет по правам человека организует общественные слушания на тему "Преодолевая горы: Мирное и законное возвращение в Западный Азербайджан".
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в слушаниях принимают участие заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, депутаты, ученые и исследователи, представители неправительственных организаций.
На мероприятии участники поделятся своим мнением и выскажут предложения о мирном возвращении наших соотечественников на родину - в Западный Азербайджан.
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