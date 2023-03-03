В Милли Меджлисе проходят слушания по возвращению западных азербайджанцев на их историческую родину

Парламентский Комитет по правам человека организует общественные слушания на тему "Преодолевая горы: Мирное и законное возвращение в Западный Азербайджан".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в слушаниях принимают участие заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, депутаты, ученые и исследователи, представители неправительственных организаций.

На мероприятии участники поделятся своим мнением и выскажут предложения о мирном возвращении наших соотечественников на родину - в Западный Азербайджан.