На Х Глобальном Бакинском форуме обсуждены мегаугрозы

9 марта в рамках X Глобального Бакинского форума было организовано второе панельное заседание на тему "Эпоха мегаугроз: Климатическая безопасность; продовольственная безопасность; ядерная безопасность".

Как сообщает в четверг Day.Az, на встрече, прошедшей при модераторстве президента Европейской коалиции городов против расизма Бенедетто Заччироли Президент Демократической Республики Тимор-Лесте, лауреат Нобелевской премии мира 1996 года Жозе Рамуш Орта сказал, что необходимо обратить внимание на проблемы нехватки воды и изменения климата. Он отметил, что пандемия COVID-19 очень плохо отразилась на Пакистане, Шри-Ланке, а также ряде африканских стран.

Президент Тимора-Лесте отметил, что в постпандемический период цены выросли, и это оказало негативное влияние на мировую экономику. Война в Украине, начавшаяся позже, повлекла за собой еще более тяжелые последствия для экономики бедных стран. Хосе Рамуш Орта призвал страны мира поддержать устранение кризисной ситуации.

Выступивший затем старший научный сотрудник Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Исмахан Элуафи подчеркнул, что в области продовольственной безопасности следует учитывать реальность и решения: "Продовольственная безопасность очень важна. Мы должны сделать для этого все возможное. Сельское хозяйство также очень важно в этом отношении. Мы должны бороться с проблемой голода. В сфере сельского хозяйства должно работать больше молодых людей, мы должны проложить им дорогу в этом направлении".

Президент организации Liberal International, бывший министр окружающей среды Марокко (2013-2017 гг.), специальный представитель Марокко по изменению климата (2015-2017 гг.) Хакима Эль Хаите в своем выступлении подчеркнула, что загрязнение окружающей среды является глобальной проблемой. Она сказала, что эту проблему страны не могут решать в одиночку. "На ликвидацию последствий изменения климата были выделены средства, в связи с этим было запланировано много встреч. Однако эти встречи и планы были отменены из-за пандемии COVID-19. Если не предотвратить изменение климата, температура воздуха на планете повысится, усугубятся проблемы нехватки воды, деградации почв", - предупредила она.

Хакима Эль Хаите отметила, что 500 миллионов человек в настоящее время страдают от голода из-за изменения климата, а засуха создала много проблем в Африке. Она добавила, что Бакинский форум является идеальной площадкой для обсуждения глобальных проблем.

Министр информации и социального развития Казахстана Дархан Кыдырали заявил, что в 2006 году Казахстан принял решение о безъядерном мире. Он отметил, что это решение Казахстана вызвало резонанс в мире. Казахстан всегда был сторонником мира. Доводя до внимания, что Казахстан ежегодно экспортирует 7 млн тонн пшеницы, Д.Кыдырали сказал: "Казахстан помогает странам, которые нуждаются в экспорте пшеницы. В то же время на повестке дня стоит вопрос экосистемы. Землетрясение в Турции было неожиданным. Мы должны быть готовы к таким стихийным бедствиям. В то же время существуют мнения об уменьшении воды Каспийского моря. Мы должны работать вместе, чтобы преодолеть эти проблемы".

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев сказал, что вопросы, обсуждаемые на панели, имеют глобальное значение для всего мира. Было отмечено, что изменение климата влияет и на другие аспекты. В этой ситуации мы сталкиваемся с еще большими проблемами. "Такие случаи, как нехватка продовольствия, засуха, неизбежны. Важно обсудить риски, связанные с изменением климата. В настоящее время мы в Азербайджане зависим от рек других стран и используем их воду в своей повседневной жизни. Это может вызвать некоторые проблемы в будущем. Нам нужен мегаплан, связанный с проблемой", - отметил министр.

М.Бабаев отметил, что зеленое развитие, осуществляемое на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, является одним из основных планов. Помимо строительства "умных городов" на этих территориях также ведутся работы по озеленению. Риски изменения климата представляют собой угрозу для всего мира.

Государственный советник премьер-министра Румынии Ласло Борбели, отметив, что с 2017 года он столкнулся с очень сложной ситуацией в своей политической карьере, сказал: "Каждая часть нашей жизни связана друг с другом. В 2015 году было подписано 5 крупных соглашений, связанных с экологией, и многие планы были реализованы на основе этих соглашений. В Румынии в этой области наблюдается определенный прогресс".

Бывший премьер-министр Монтенегро (2010-2012 гг.) Игорь Лукшич сказал, что необходимо принимать меры по климатическим рискам. Бывший премьер-министр отметил: "Возросла важность вопроса ядерной безопасности. Необходимо учитывать эти вопросы. Нужно найти ответы на следующие вопросы - Как мы можем быть устойчивыми? Какие меры мы должны принять?".

Заседание панели продолжилось дискуссиями.