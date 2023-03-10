https://news.day.az/politics/1545487.html В МИД Азербайджана ответили послу США в Армении
В МИД Азербайджана ответили послу США в Армении
Лачинская дорога всегда была открыта для нормального движения.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в публикации начальника Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в Twitter-аккаунте в ответ на высказывания посла США в Армении.
Он отметил принятие Азербайджаном всех необходимых шагов для обеспечения беспрепятственного движения на дороге.
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