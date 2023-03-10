В МИД Азербайджана ответили послу США в Армении

Лачинская дорога всегда была открыта для нормального движения.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в публикации начальника Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в Twitter-аккаунте в ответ на высказывания посла США в Армении.

Он отметил принятие Азербайджаном всех необходимых шагов для обеспечения беспрепятственного движения на дороге.