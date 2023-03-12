В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Армения пытается лечь под Индию. Представляем вашему вниманию текст публикации:

Армения предложила предоставить Индии торговый коридор через Черное море, чтобы сделать путь товаров в Россию и Европу более быстрым. Предложение было сделано во время визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Индию, пишет РБК

По данным издания, новый торговый маршрут будет проходить параллельно международному транспортному коридору Север - Юг. Он соединит Мумбаи с Европой через Иран и Армению в обход Азербайджана, с которым у Дели и Еревана "натянутые отношения".

В этой цитате много прекрасного и интересного, начиная с того, что Армения предлагает Индии выход к Черному морю, при том что сама Армения к нему выхода не имеет. За грузин уже решили, видимо.

Но в целом тенденция вырисовывается довольно примечательная. Ереван много лет лоббирует, чтобы коридор Север-Юг проходил именно через их территорию и далее в Европу - разумеется, чтобы он не проходил через Азербайджан.

Для начала о самом коридоре. Север-Юг - это маршрут грузоперевозок из Индии и далее - через Иран - в Россию и страны Европы. И если до Ирана с маршрутом все более-менее понятно, то дальше возможны варианты. Точнее, четыре варианта.

Первый: грузы можно направить, обогнув Каспий с востока, в РФ через Туркменистан и Казахстан. С учетом местной специфики и отсутствия инфраструктуры - то еще удовольствие.

Второй: транзит грузов прямо по морю из Ирана в РФ. К слову, этому варианту Москва и Тегеран пытаются придать второе дыхание именно сейчас, когда обе страны находятся под масштабными международными санкциями. Лишние стороны и потенциальные риски им не нужны. Однако, и тут есть свои сложности, в первую очередь инфраструктурные.

Третий: знакомый нам вариант маршрута, когда после Ирана грузы попадают на территорию Азербайджана, и дальше следуют в РФ или Грузию. Отличный вариант, за исключением того, что иранская сторона долгие годы не может построить небольшой участок железной дороги от города Решт до Астары. Дело дошло до того, что то Баку, то Москва в прошлом предлагали построить этот участок своими силами, лишь бы запустить маршрут.

Ну и четвертый - собственно, тот, который лоббирует Армения. В обход Азербайджана, через территорию страны и далее в Грузию. Оттуда - по морю в Европу.

Ереван ради реализации этого сценария готов даже черту душу продать. Больше того, в последний год армянские власти стали все активнее предпринимать попытки продвинуть эту идею. Конечно, в первую очередь в пику Азербайджану: тем более, когда есть фактор Индии. Традиционно теплые отношения Азербайджана с Пакистаном заставляют армянские сердечки биться чаще от мысли, что Индия на этом фоне превратится в очередного старшего армянского брата, который решит все их проблемы.

Как бы не так.

Однако, взгляд на транзитные коридоры и перипетии вокруг них может помочь понять геополитические расклады. В частности, если вы обратите внимание на то, кто и почему выступает против Зангезурского коридора, то многое поймете.

Зангезурский коридор - это фактор, который буквально похоронит армянский вариант МТК Север-Юг, окончательно и бесповоротно. Именно поэтому и Ереван, и Тегеран так паникуют, когда речь заходит о Зангезурском коридоре. И именно оттуда проистекают все эти "красные линии", из-за денег и бизнеса, который иранцы с армянами хотят вести без Азербайджана.

Ох уж эти армянские надежды! Таможенная и прочая инфраструктура у Армении в плачевном состоянии - я уже не говорю о том, что границы страны контролирует Россия. Налаженных логистических цепочек, которые справятся с растущим объемом перевозок - тоже. В наличии только дырявые карманы и большая армянская мечта о том, что они смогут построить в регионе что-то, что будет выгодно всем, но оставит Баку не у дел.

Одна только проблема - за последние 20 лет было только наоборот.