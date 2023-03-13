Даже армяне недовольны "гражданской" миссией ЕС

Не прошло и месяца, как в Армении начала работу так называемая "гражданская" миссия ЕС, так армяне уже успели разочароваться в ней, ведь надежды, как они говорят, не оправдались.

В армянском сегменте соцсетей обсуждается, что наблюдатели не видят "провокаций Азербайджана" - куда вы смотрите, ослепли, ну и тому подобное, как это было и в отношении России. Во время Второй Карабахской войны армянство всерьез думало и ожидало, что вместо их сыновей с азербайджанцами будут воевать и умирать русские ребята. Конечно, такого не было и быть не могло, армяне остались одни в конфликте, который сами же начали 30 лет назад.

Завершил этот конфликт Баку силой после долгих десятилетий терпеливых переговоров, оказавшихся тупиковыми, потому как никто не собирался выдворять армянских оккупантов с наших территорий. Далее Азербайджан выдвинул множество предложений для укрепления долгожданного мира в регионе, в частности, подписания мирного договора с Арменией, проведение делимитации и демаркации границ. Кроме того, армянскому меньшинству в Карабахе предложено реинтегрироваться в азербайджанское общество со всеми правами. То есть, наша страна оставила конфликт позади и хочет процветания для всего Южного Кавказа. Но не уймется только Ереван, который до сих пор жаждет реванша и на этой почве постоянно совершает провокации на армяно-азербайджанской границе, а также в зоне временной ответственности РМК, куда завозится оружие вопреки трехстороннему заявлению.

В общем, если кто-то и нарушает покой, устраивая перестрелки, так это Армения. Возражать тут, вообще-то, должен Баку, ибо, во-первых, "гражданская" миссия не была согласована с нами, во-вторых, ее представители, состоящие в основном из французских жандармов, впритык не видят, например, десятки открытых по азербайджанским позициям огней после диверсионного акта, совершенного на грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу.

Цель присутствия слепых наблюдателей - вовсе не внести вклад в урегулирование вопросов между Баку и Ереваном, а дразнить и провоцировать Россию. И понятно почему, ведь армянские власти сами дают повод манипулировать собой. Они делали вид, что они тут не причем, но так и продолжают тянуть Францию за ее юбку, все дальше уходя от Москвы.

В РФ, в принципе, все прекрасно видят и понимают. МИД России еще в конце января заявил, что Армения сделала выбор в пользу Евросоюза, дав Еревану понять, что не одобряют его действий.

"Не видим никакой "добавленной стоимости" от пригляда "экспертов" ЕС за событиями в районе армяно-азербайджанской границы. Если бы в Брюсселе были искренне заинтересованы в мире на Южном Кавказе, то согласовали бы с Азербайджаном условия работы своей миссии. Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия", - говорится в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона.

"Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС", - говорится в заявлении.

Тем не менее, армянские власти, как буйный подросток, отвергающий родителей, сделали все по-своему. И первая миссия пришла, и вторая, которая еще больше. Третья, по видимому, будет навсегда. И все не будут заниматься своими делами. Как итог Армения влезла в очень большую и опасную игру, исход которой не будет для нее положительным. Впустили бесов к себе, еще и недовольны ими. Раньше надо было думать, а теперь придется дальше терпеть унижения.