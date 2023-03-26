https://news.day.az/politics/1549666.html Переговоры Байрамова и Чавушоглу
Переговоры Байрамова и Чавушоглу
Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции - Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
В министерстве сообщили, в ходе телефонного разговора министры иностранных дел обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также текущую ситуацию в регионе.
Стороны также обменялись мнениями по другим сферам, представляющим взаимный интерес.
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