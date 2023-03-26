Переговоры Байрамова и Чавушоглу

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции - Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В министерстве сообщили, в ходе телефонного разговора министры иностранных дел обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также текущую ситуацию в регионе.

Стороны также обменялись мнениями по другим сферам, представляющим взаимный интерес.