Нет альтернативы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая с заявлением для прессы после встречи со своим израильским коллегой Эли Коэном.

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