Сахиба Гафарова на заседании ООН рассказала об экотерроре Армении

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Нью-Йорк (США) приняла участие в заседании высокого уровня Организации Объединенных Наций (ООН) на тему "Роль нулевых выбросов как трансформационного решения в достижении Целей устойчивого развития".

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, заседание на высоком уровне было посвящено резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой на основе инициативы "нулевые выбросы", выдвинутой первой леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган.

В своем выступлении председатель Милли Меджлиса отметила, что все страны несут моральное и юридическое обязательство защищать окружающую среду во имя нынешнего и будущих поколений. Но, к сожалению, далеко не все страны соблюдают эти обязательства. Она отметила, что за 30 лет оккупации Арменией на 20 процентах международно признанных территорий Азербайджана осуществлялся экологический террор.

Армяне уничтожали леса и заповедники, незаконно эксплуатировали природные ресурсы Азербайджана, загрязняли земли и реки, в том числе трансграничные реки, протекающие на территории Азербайджана.