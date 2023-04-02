Освобождение субъектов медиа от налогов придаст серьезный импульс развитию СМИ

Автор: Эльчин Алыоглу,

Главный редактор Milli.Az

Доходы, полученные субъектами медиа (физическими (за исключением журналистов) или юридическими лицами) в результате своей деятельности, в том числе доходы от рекламы, а также материальная помощь, оказанная им Агентством развития медиа Азербайджана, освобождены от налога на прибыль, подоходного и упрощенного налогов.

Это нашло отражение в изменении в Налоговый кодекс, о применении которого Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ. Данная мера будет в силе в течение трех лет с 1 января 2023 года и не распространяется на субъектов аудиовизуальных медиа.

Данное решение придаст серьезный импульс ускорению развития средств массовой информации, более широкому отражению в СМИ социальных вызовов общества и, самое главное, будет содействовать решению финансовых проблем в сфере журналистики.

В отличие от предыдущих десятилетий, когда во всем мире СМИ были, как утверждали приснопамятные большевики, коллективными пропагандистами и агитаторами, а потом превратились в медийную защиту крупного капитала, в Азербайджане масс-медиа были и являются совокупностью хозяйствующих субъектов, находясь в юридическом формате медиа-корпорации, холдинга, общества с ограниченной ответственностью и т.д. Они действовали и ныне работают в формате цепочки "производитель-продукт-потребитель", представляя гражданам свою визуальную или печатную продукцию.

Глобальные медиа-течения и тенденции в области информационных технологий естественным образом отражаются и в азербайджанских СМИ. Однако, в отличие от развитых стран, как и во всех развивающихся странах, в Азербайджане существуют определенные трудности для их деятельности.

Основная проблема в том, что рынок зрителей, слушателей и читателей ограничен по сравнению с крупными странами.

У нас происходят те же процессы, что и в Израиле, Нидерландах, Эстонии или Португалии. Однако, если большинство без исключения СМИ в этих странах представляют собой рядовой сегмент в составе крупных бизнес-структур и финансовых корпораций, то азербайджанские СМИ идут по сложному, но иному пути.

СМИ в Азербайджане де-факто и де-юре независимы, так как не находятся под контролем транснациональных корпораций, финансово-деловых олигархических структур, крупных торгово-производственных институтов.

Самостоятельность - это неплохо, но условия, диктуемые бизнес-средой, естественным образом делают ряд проблем неизбежным. Среди них финансовая безопасность занимает первое место.

С этой точки зрения, освобождение представления продукции субъектов СМИ в Азербайджане от налога можно и нужно считать решением, которое придаст еще один нужный толчок развитию средств массовой информации в стране.

Потому что местные СМИ, начиная с изменений в сфере маркетинга и менеджмента, самостоятельно приобретают рычаги усиления и прогресса.

В то же время важным вопросом является освобождение финансовой помощи, выделяемой из государственного бюджета газетам и веб-сайтам в стране. Тот факт, что средства, уплачиваемые в качестве налогов, пока остаются в СМИ, создает возможность использования этих средств для удовлетворения потребностей указанной структуры и решения социально-бытовых проблем сотрудников.

Введение налоговых льгот и оказание материальной помощи будут осуществляться параллельно, комплексно, что ускорит процесс расширения масштабов, ассортимента и услуг полиграфии в стране, наряду с развитием газет и сайтов.

Социальные льготы распространяются на журналистов, наряду с профильным бизнесом на СМИ, привлечение бизнесменов и инвестиций из разных сфер, ускорение использования новых технологий, реформы на рекламном рынке и т.д. - все это программные меры, направленные на усиление средств массовой информации страны.

Меры, о которых мы рассказали выше, будут продолжены, потому что внимание государства к массовой информации и политика, направленная на усиление отечественной журналистики, носит постоянный характер.