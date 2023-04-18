Посол Азербайджана встретился с замглавы МИД и замгенсека СНБ Турции

Посол Азербайджана Рашад Мамедов встретился с заместителем министра иностранных дел Турции Бураком Акчапаром и заместителем генерального секретаря Совета национальной безопасности генерал-майором Альпером Эсером.

Как сообщает Day.Az, посол поделился информацией в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что в ходе встреч состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке дня азербайджано-турецкого сотрудничества.

Кроме того, обсуждалось сотрудничество в сфере безопасности.