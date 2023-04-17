https://news.day.az/politics/1556476.html В Женеве обсудили приоритеты председательства Азербайджана в SPECA - ФОТО
В Женеве обсудили приоритеты председательства Азербайджана в SPECA - ФОТО
В Женеве (Швейцария) обсудили работу, которую предстоит проделать в период председательства Азербайджана в Специальной программе ООН по экономике стран Центральной Азии (SPECA) в 2023 году.
Как сообщает Day.Az, об этом в Twitter сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.
"На министерской встрече государств-участников SPECA мы говорили о работе, которую предстоит проделать в период председательства Азербайджана, продвижении сотрудничества между странами-членами, поддержке интеграции для повышения эффективности национальных экономик, перспективных проектах", - говорится в публикации.
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