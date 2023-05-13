Насколько близки Баку и Ереван к мирному соглашению после встречи в Вашингтоне

Даже если премьер-министр Армении Никол Пашинян и желает подписания мирного договора с Азербайджаном, ему это сделать сложно, поскольку он находится под пристальным наблюдением Москвы. Россия не хочет оказаться в стороне мирного процесса. Возможно, Москва пытается оказать давление на Пашиняна, чтобы тот не заключал мирное соглашение именно в Вашингтоне. Но Кремлю в то же время Пашинян нужен, потому что он подписал трехсторонее заявление о прекращении огня от 10 ноября 2020 года. Для России важно, чтобы мирное соглашение было подписано именно в Москве. Именно с этим связана внезапная поездка Пашиняна в столицу России, где он провел переговоры с Владимиром Путиным.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, член правления Джеймстаунского фонда Мэтью Брайза.

Отвечая на вопрос, насколько стали близки Азербайджан и Армения к подписанию мирного договора после встречи в Вашингтоне, наш собеседник заявил следующее:

"Судя по оптимистичным заявлениям госсекретаря Энтони Блинкена, стороны ближе чем когда-либо к подписанию соглашения. Тем не менее, остаются некоторые препятствиях. К примеру, Пашинян настаивает на изменении правового статуса Карабаха в составе Азербайджана, что всегда было целью Армении. Естесственно, что Президент Ильхам Алиев решительно отверг эти требования. Действительно, у Армении было несколько десятков лет, чтобы решить карабахский конфликт мирным путем на основе Мадридских принципов. Однако Ереван предпочел войну и проиграл ее. В условиях новых реалий логично, что Азербайджан не будет вести переговоры по статусу Карабаха".

Член правления Джеймстаунского фонда отметил детали, которые предстоит проработать в мирном договоре:

"СМИ акцентируют внимание на то, какой будет судьба Лачинского и Зангезурского коридоров, какие экономические преференции получит Армения и какие преимущества получит Азербайджан от заключения мирного соглашения. Словом, есть много тем, которые нужно обсудить. Но встреча в Вашингтоне глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве госсекретаря Блинкена однозначно является шагом вперед.

Блинкен действительно понимает регион и желает внести собственный вклад для окончательного примирения двух противоборствующих сторон. Именно Вашингтонская площадка является наиболее приемлемой для обеих сторон для решения оставшихся проблем. Потому что Россия сейчас занята войной в Украине, а Франция не может рассматриваться как посредник, поскольку открыто занимает проармянскую позицию", - заключил Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов